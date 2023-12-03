 مسئول إسرائيلي يزعم: نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول إسرائيلي يزعم: نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين في غزة

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 3:50 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 3:50 م

رفض المستشار الحكومي الاسرائيلي مارك ريجيف، ما يتردد عن أن الجيش الاسرائيلي لا يقوم بما يكفي لحماية المدنيين في قطاع غزة أثناء حربه ضد حركة حماس.

قال ريجيف: "سنقوم بالتوازي ببذل أقصى جهد للقيام بأمرين، أحداهما التمييز بين الارهابيين الذين يعدون أسوأ أعدائنا والمدنيين. سوف نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين".

وأضاف: "سوف نسهل دخول المساعدات الانسانية للمدنيين في قطاع غزة".

واتهم ريجيف حماس بأنها الوحيدة المسؤولة عن الحرب في قطاع غزة، واستئناف الأعمال العدائية بعد وقف إطلاق النار واستخدام المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد لاخفاء " آلتها الارهابية العسكرية".


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