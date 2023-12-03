رئيس وزراء باكستان يشيد بصندوق التخفيف من تأثير تغير المناخ بقيادة الإمارات

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار لتوجيه الاستثمارات للتخفيف من تأثير تغير المناخ، وقال إن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء صندوق المناخ واعدة وستتم ترجمتها إلى مشروعات ملموسة، وخاصة في الجنوب العالمي.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن التحدي عالمي وأنه يجب أن تكون المساهمة عالمية أيضا. وقال في مقابلة مع صحيفة الاتحاد الإماراتية "ليست الإمارات العربية المتحدة فقط هي التي يجب أن ترعى التخفيف من تأثير المناخ".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أيضا أهمية الاقتصادات الحديثة القائمة على المعرفة والتحول إلى الكربون المنخفض، مضيفا أن باكستان تعتبر تغير المناح يشكل "تحديا للأمن القومي" وقضية عالمية مشتركة.

ونقلت وكالة أنباء اسوشيتد برس الباكستانية عنه قوله إن تغير المناخ يشكل تحديا مشتركا لكل دول العالم، الصغيرة والكبيرة.

وأضاف أن هناك صحوة إقليمية فيما يتعلق بتغير المناخ.