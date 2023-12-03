محافظ شمال سيناء يتفقد اصطفاف معدات الطوارئ في الشيخ زويد

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تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ بالحملة الميكانيكية في مجلس مدينة الشيخ زويد؛ لمواجهة الأزمات والكوارث ومراجعة كفاءتها الفنية للتأكد من الجاهزية التامة.

وتابع محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور، وكيل أول وزارة وسكرتير عام للمحافظة، وصالح محمد أبو هولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة الشيخ زويد؛ لمواجهة الأزمات والكوارث.

وأكد المرور على جميع المعدات المصطفة، ومراجعة كفاءتها وحالتها الفنية، ومناقشة العناصر البشرية من السائقين والفنيين حول مهام المعدات المكلفة بها.

وأوضح المحافظ، أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

وبدوره، كشف صالح محمد أبوهولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، عن تشغيل المعدات وإجراء تجارب للمهام الخاصة بكل معدة؛ للتأكد من جاهزيتها للقيام بمهامها الأساسية، ومراجعة جميع المعدات والتأكد من جاهزيتها لمجابهة أي أحداث أو أزمات.