الإصابة تحرم الأهلي من جهود محمد عبد المنعم أمام شباب بلوزداد

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تترقب جماهير الأهلي في الساعات المقبلة موقف مدافع الفريق الأحمر محمد عبد المنعم من اللحاق بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وسقط الأهلي أمس السبت في تنزانيا بفخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام يانج أفريكانز، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغاب عبد المنعم عن المشاركة مع الأهلي في مباراة يانج أفريكانز بسبب تعرضه للإصابة في التدريبات بتورم قدمه.

وتأكد بشكل رسمي عدم لحاق عبد المنعم بمباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد، نظرًا لحاجة اللاعب الحصول على راحة لمدة 10 أيام كاملة.

ومن المرجح بقوة تواجد محمد عبد المنعم في القائمة النهائية للأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر الأقرب لاستضافة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري.