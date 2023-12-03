 خطوط شرق الصين الجوية: تحويل مسار طائرة كانت متجهة إلى هونج كونج بعد الإبلاغ عن عطل الإشارة - بوابة الشروق
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خطوط شرق الصين الجوية: تحويل مسار طائرة كانت متجهة إلى هونج كونج بعد الإبلاغ عن عطل الإشارة

هونج كونج (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 11:36 ص
قالت شركة "خطوط شرق الصين الجوية"، في حسابها الرسمي على موقع ويبو اليوم الأحد، أن طائرة، كانت متجهة من شنغهاي إلى هونج كونج، تم تحويل مسارها إلى مدينة "شيامن" جنوب شرق الصين للفحص، بعد الإبلاغ عن عطل "الإشارة".

وأضافت الشركة أن الطائرة هبطت بأمان في شيامن، اليوم الأحد، في الساعة التاسعة و59 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ولم ترد أنباء عن حدوث أي إصابات. وكانت طائرة، "إيرباص إس.إي.إيه 330" قد غادرت في بادئ الأمر من مطار "شنغهاي هونج تشاو" الدولي، في الساعة الثامنة والنصف صباحا، حسب موقع"فلايت رادار24"، المعني برصد حركة الطائرات.

وأظهر مقطع فيديو داخل الطائرة، اهتزازها باستمرار.

وأظهرت صورة مصاحبة أيضا شفرات مكسورة بالمروحة، وثقبا في جزء من المحرك، في عطل واضح لا يمكن إصلاحه.

ولم ترد شركة "رولز رويس" المصنعة للمحركات على الفور على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

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