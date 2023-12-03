 الهند: الحزب الحاكم في طريقه للفوز في 3 ولايات كبرى بانتخابات حاسمة - بوابة الشروق
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الهند: الحزب الحاكم في طريقه للفوز في 3 ولايات كبرى بانتخابات حاسمة

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 5:53 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 5:53 م

يتأهب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند للفوز بثلاث انتخابات حاسمة في الولايات والإطاحة بالمعارضة في اثنتين منها، مما يعزز محاولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة في منصبه.

ومن المرجح أن يحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا بالسلطة في ولاية ماديا براديش، وهي ولاية مركزية تضم 56 مليون ناخب، وانتزع السيطرة على المجلس التشريعي للولاية في راجستان من منافسه، حزب المؤتمر الوطني الهندي، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن النتائج الرسمية اليوم الأحد.

وكان الحزب الحاكم أيضا في طريقه للفوز في تشاتيسجاره، التي توقعت استطلاعات الرأي أنها ستبقى مع حزب المؤتمر.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء أن حزب مودى سيكون الآن في السلطة في 12 ولاية بمفرده، في حين سينخفض عدد الولايات التي يحكمها المؤتمر إلى ثلاث ولايات بعد الهزائم الانتخابية للحزب.

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