الطيران الحربي العراقي يقصف أوكارا لداعش في كركوك

أفاد بيان عسكري عراقي مساء اليوم الأحد، أن طائرات إف 16 العراقية قصفت أوكارا لتنظيم داعش، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف التنظيم في محافظة كركوك.

وذكر بيان لدائرة إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية وزع مساء اليوم الأحد "أن طائرات إف 16 العراقية نفذت ضربات جوية ناجحة في وادي الشاي في قاطع عمليات كركوك، أدت إلى قتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار مهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أن القوات العراقية مستمرة بنهج التصدي للعناصر الارهابية أينما وجدوا وستعمل على إنهاء تواجدها على أرض وادي الرافدين.

وتطارد القوات المسلحة العراقية خلايا وتجمعات تنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد، وتقييد حركة التنظيم بعد أن تمكنت القوات العراقية من بسط سيطرتها على الأراضي العراقية.