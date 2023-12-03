مقتل 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انفجار خلال قداس كاثوليكي جنوب الفلبين

أعلن الجيش والشرطة في الفلبين أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين اليوم الأحد.



ووقع الانفجار في الساعة 7:40 صباحا (2340 بتوقيت جرينتش يوم السبت) خلال قداس في صالة للألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في مدينة ماراوي، على بعد 817 كيلومترا جنوب مانيلا.



وقال الميجور جنرال جابرييل فيراي، قائد فرقة بالجيش الفلبيني، إن من بين القتلى ثلاث نساء ورجل واحد، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين.



وأدان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الهجوم، محملا إرهابيين أجانب المسؤولية عنه.



وقال ماركوس، في بيان، "أدين بأشد العبارات الممكنة الأعمال الخرقاء والأكثر بشاعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب ضد جامعة ولاية مينداناو ومجتمعات ماراوي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد".



وأضاف ماركوس "المتطرفون الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء سيعتبرون دائما أعداء لمجتمعنا".



وقال اللفتنانت جنرال إيمانويل بيرالتا من الشرطة الفلبينية إن الانفجار نجم عن قنبلة محلية الصنع باستخدام مدفع هاون من عيار 60 ملم. وأضاف بيرالتا أن وحدات المتفجرات والذخائر التابعة للشرطة والجيش قامت بجمع شظايا قذيفة الهاون خلال التحقيقات الأولية.



وقال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرت تيودورو إن السلطات ليست مخولة بالكشف عن مزيد من المعلومات حول تورط إرهابيين أجانب مشتبه بهم في الهجوم، لكنه أشار إلى أن "هناك مؤشرات قوية على وجود عنصر أجنبي" في الهجوم.



وقال الميجور جنرال جابرييل فيراي، في وقت سابق، إن الانفجار قد يكون عملية انتقامية لسلسلة من الهجمات العسكرية ضد جماعة الدولة الإسلامية ماوتي المسلحة.



وأضاف فيراي "هذا عمل إرهابي، على الأرجح نفذته جماعة الدولة الإسلامية ماوتي المسلحة".



وقال فيراي "نقوم بفحص القنبلة لنرى ما إذا كانت هي القنبلة المميزة للجماعة".



وقال الجيش إن 11 من مسلحي جماعة الدولة الإسلامية لقوا حتفهم خلال هجوم عسكري في إقليم ماجوينداناو القريب يوم الجمعة الماضي.



وأدانت جامعة ولاية مينداناو الهجوم على القداس الأسبوعي، وعلقت الدراسة حتى إشعار آخر.



وقالت الجامعة، في بيان، "أولويتنا العاجلة هي ضمان سلامة ورفاهية جميع أعضاء الجامعة، وخاصة مجتمعنا المسيحي".



وأضافت "نريد أن نؤكد للجميع أننا نتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين".



وكانت مدينة ماراوي موقعا لحصار فرضه متشددون إسلاميون لمدة خمسة أشهر في عام 2017، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، بينهم مدنيون.



وقد تسبب الهجوم في تدمير المدينة، مما أدى إلى نزوح نحو 200 ألف شخص.