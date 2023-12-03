نائب رئيس الوزراء الصيني: نعمل بشكل وثيق مع الدول النامية لبناء مستقبل أخضر

قال نائب رئيس الوزراء الصيني دينج شيو شيانج، إن الصين مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الدول النامية الأخرى لبناء مستقبل أخضر ومنخفض الكربون.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن دينج وهو أيضا الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينج وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أدلى بهذه التصريحات خلال كلمته أمام قمة "قادة مجموعة الـ77 والصين" التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال دينج، إن الصين عززت أهداف ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني في السنوات الأخيرة، على نحو فعال وحكيم، مضيفا أنه في الوقت الذي تفي الصين فيه بالتزاماتها الدولية، بذلت جهودا لمساعدة الدول النامية الأخرى في التعامل مع تغير المناخ.

ودعا دينج "مجموعة الـ77 والصين" إلى مواصلة التحدث بصوت واحد والدفاع عن المصالح المشتركة.

ودعا الأطراف المعنية، إلى تعزيز التنمية المستدامة بشكل مشترك وتضافر استراتيجيات تنمية التحول الأخضر، واستكشاف مسار جديد للتنسيق بين التنمية والحماية.

وحث دينج الأطراف المعنية على حماية التعددية بشكل مشترك والتمسك بقوة بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفي اتفاقية باريس.