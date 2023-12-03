وزير إندونيسي يؤكد أهمية التعاون بين الدول المتقدمة والنامية للتغلب على أزمة المناخ

أكد الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بنسار بانجايتان، أهمية تمويل التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، للتغلب على أزمة المناخ.

ونقل الوزير، البيان عبر رسالة فيديو، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ"كوب 28"، أمس السبت، في مدينة دبي بالإمارات، خلال نقاش حول أحدث تطورات لشراكة التحول العادل للطاقة في إندونيسيا، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية اليوم الأحد.

وأضاف في البيان، الذي نشر في جاكرتا، اليوم الأحد: "مرة أخرى أود أن أؤكد أني أعتقد أن التعاون بين الدول النامية والمتقدمة، مهم للغاية في هذا البرنامج".

و"شراكة التحول العادل للطاقة" في إندونيسيا، هي شراكة للتحول إلى الطاقة النظيفة لحشد 20 مليار دولار أمريكي، والتي تضم إندونيسيا ودول "مجموعة الشركاء الدوليين" التي تتكون من أمريكا واليابان وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والنرويج وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وأضاف الوزير، أن إطلاق الخطة الشاملة للاستثمار والسياسة؛ لشراكة التحول العادل للطاقة، يمثل علامة فارقة لإندونيسيا في التعامل مع أزمة المناخ ويظهر التعاون بين إندونيسيا كدولة نامية والدول المتقدمة.