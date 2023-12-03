المجموعة القتالية المركزية الروسية تصد هجمات شنتها ثلاثة ألوية ميكانيكية أوكرانية

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أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 100 جندي عندما صدت وحدات المجموعة القتالية المركزية هجمات شنتها ثلاثة ألوية ميكانيكية في منطقة كراسني ليمان.

وقال سافتشوك "نتيجة للعمليات المنسقة التي قامت بها وحدات المجموعة القتالية المركزية، بدعم من المدفعية، تم صد الهجمات التي شنتها الألوية الميكانيكية 60 و63 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكوي"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف سافتشوك أن العدو تكبد خسائر بلغت أكثر من 100 جندي، بالإضافة إلى استسلام ثمانية جنود.

وقال سافتشوك إن المدفعية التابعة للمجموعة القتالية المركزية دمرت نحو 30 قطعة مدفعية وثلاث عربات مدرعة وأربع آليات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.