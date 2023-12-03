الرئيس الصيني: شنغهاي تحتاج إلى تعزيز إصلاحها للشركات الحكومية

نقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني، شي جين بينج قوله، خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى مدينة "شنغهاي" إن المدينة تحتاج إلى تعزيز إصلاحها للشركات الحكومية وتنفيذ السياسات، التي تسمح للشركات الخاصة بالمنافسة النزيهة.

وأضاف شي، خلال زيارته إلى المدينة، التي استمرت من الثلاثاء الماضي حتى أمس السبت "تحتاج بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى المضي قدما لتصبح بورصة عالمية المستوى"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف شي أن شنغهاي تحتاج أيضا إلى الإسراع لكي تصبح مركزا للتكنولوجيا والإبتكار مؤثرا عالميا.

وشدد شي على الحاجة إلى الإسراع من بناء شنغهاي وتحويلها إلى مدينة حديثة، بالتركيز على بناء مراكز دولية للاقتصاد والتمويل والتجارة والشحن والابتكار العلمي والتكنولوجي.