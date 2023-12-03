وزير الخارجية الإيراني یلتقي نظيره العماني في طهران اليوم

یلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الیوم الأحد، نظيره العماني بدر البوسعيدي الذي يتوجه الیوم إلی العاصمة الإيرانية طهران علی رأس وفد رفیع المستوی.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام وتطوير التعاون المشترك، وأهم القضايا الإقليمية، ومنها الأوضاع المزرية في غزة وضرورة وقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية لشعب غزة، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

يذکر أن وزير الخارجية الإيراني بحث مع نظيره العماني التطورات الجارية في قطاع غزة في اتصال هاتفي جرى بينهما في أول ديسمبر الجاري.

وقال عبداللهيان، خلال هذا الاتصال لنظيره العماني، إن عودة إسرائيل لارتكاب جرائم الحرب ضد أهالي غزة تدل على عدم اكتراثهم بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

من جهته، قال البوسعيدي إن اشتعال الحرب من جديد وتوسيعها في المنطقة، هو مدعاة للأسف، مشددا على ضرورة إرساء هدنة مستدامة وإرسال المساعدات الإنسانية بصورة واسعة وتحرك مؤثر للمجتمع الدولي بهذا الصدد.