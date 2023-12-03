نفط الكويت: حريق محدود نتج عنه عدد من الإصابات بين العمال

أعلنت شركة نفط الكويت، عن اندلاع حريق محدود، في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 في منطقة جنوب وشرق الكويت، وذلك أثناء عمل الصيانة الدورية المجدولة، علما بأن مركز التجميع تحت العزل التام أثناء ذلك.

وأضافت الشركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الحريق اندلع في خط الشعلة أثناء أعمال الصيانة التي قام بها موظفو المقاول، ما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاول، الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الشركة أن الفرق المعنية قامت بالسيطرة على الحريق، حيث استجابت على الفور جميع الطواقم من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة، وذلك حسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت الشركة بأن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة.