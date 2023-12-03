مدير الدفاع المدني في شمال غزة: القصف لم يتوقف لدقيقة واحدة والاحتلال يعمق الكارثة

قال مدير الدفاع المدني في شمال غزة العقيد أحمد الكحلوت، إن «الاحتلال لم يتوقف عن قصف مخيم جباليا المكتظ بالسكان لدقيقة واحدة، كما أنه لم يتوقف عن تدمير المنازل على رؤوس قاطنيها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، اليوم الأحد، أن أطقم الدفاع المدني لا تمتلك إمكانيات لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض وتقديم الخدمات الإغاثية للمواطنين.

ولفت إلى استهداف جميع مركبات الدفاع المدني واستشهاد العديد من أفراد الطاقم أثناء أداء مهامهم، معقبًا: «الآليات التي نحتاج العمل بها غير متوفرة لدينا ولا سولار لتشغيلها، كما استهدف الاحتلال الحفار الكبير وأتلف الجرافة المستخدمين في انتشال الجثامين والأشلاء».

ونوه أن «الاحتلال يعمق الأزمة على المواطنين في محافظة شمال غزة وخاصة جباليا وبيت لاهيا»، مضيفًا: «القصف لم يتوقف لدقيقة واحدة، والاحتلال عمّق الأزمة والكارثة والمصيبة، ونحن نتحرك على أقدامنا وبوسائل بدائية لنصل إلى الناس».

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتهجير سكان مخيم جباليا إلى مناطق أخرى، قائلًا إن الاستهداف لمنازل المواطنين ومدارس «أونروا» والمستشفيات لم يتوقف، كما أن الاحتلال مستمر في إلقاء القنابل الدخانية وقنابل الفسفور.

وأكمل: «العالم ينظر ولم يحرك ساكنًا، لتر سولار واحد لم يدخل للجهاز منذ بدء الحرب والعدوان، ولم تدخل معدات أو إمكانية أو ما يساعدنا على تقديم الغوث للمواطنين».