 الأمن الإسرائيلي يزعم: اعتقال 34 مشتبها بهم في مداهمات بالضفة الغربية بينهم 8 من حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن الإسرائيلي يزعم: اعتقال 34 مشتبها بهم في مداهمات بالضفة الغربية بينهم 8 من حماس

د ب أ
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 3:11 م

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اعتقلت 34 مشتبها بهم 8 منهم ينتمون إلى حركة حماس، في مداهمات جرت الليلة الماضية بالضفة الغربية.

وواجهت القوات إطلاق نار وردت بالمثل، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "واي نت" اليوم الأحد.

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشين بيت"، ذكرا في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مشتبها بهم في هجوم بإطلاق نار، وقع في أوائل الشهر الماضي على الطريق رقم 5، بالقرب من بلدة الزاوية بالضفة الغربية، والذي ألحقت فيه أضرار بالعديد من المركبات الإسرائيلية.

وصادرت القوات الإسرائيلية، أسلحة، تم العثور عليها بحوزة المشتبه بهم، حسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد.

ويشار إلى أنه منذ بدء الحرب تم اعتقال حوالي 2100 فلسطيني، و1100 منهم أعضاء في حركة حماس.

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