مسودة وثيقة للبنتاجون: صناعة الأسلحة الأمريكية تكافح لمواكبة الصين

حذرت مسودة وثيقة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، من أن صناعة الدفاع الأمريكية تكافح للبقاء في صدارة سباق التسلح عالي التقنية مع المنافسين مثل الصين.

- أول استراتيجية صناعية للدفاع الوطني

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن أول استراتيجية صناعية للدفاع الوطني على الإطلاق، التي من المقرر أن ينشرها وكيل وزارة الدفاع لشئون الاستحواذ والاستدامة، ويليام لابلانت، خلال الأسابيع المقبلة، تستهدف تقديم نظرة شاملة على ما يحتاجه البنتاجون من أجل الاستفادة من خبرات شركات التكنولوجيا الصغيرة، بينما يمول ويدعم الشركات التقليدية للتحرك سريعاً نحو تطوير التكنولوجيا الجديدة.

وبحسب مسودة الوثيقة، التي حصلت عليها "بوليتيكو"، فإن القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية "لا تمتلك القدرة أو الإمكانية أو الاستجابة أو المرونة المطلوبة لتلبية النطاق الكامل لاحتياجات الإنتاج العسكري بالسرعة والنطاق".

وأضافت الوثيقة، المؤرخة في 27 نوفمبر، أنه "بنفس القدر من الأهمية، فإن مقاولي الدفاع التقليديين في (قاعدة صناعة الدفاع) سيواجهون تحديات للاستجابة للصراعات الحديثة بالسرعة والنطاق والمرونة اللازمة لتلبية المتطلبات الديناميكية لصراع حديث كبير"، لافتة إلى أن أمريكا تصنع أفضل الأسلحة في العالم، لكنها لا يمكنها إنتاجها بالسرعة الكافية.

وأوضحت الوثيقة أن "عدم التطابق يمثل خطراً استراتيجياً متناميا بينما تواجه الولايات المتحدة متطلبات دعم العمليات القتالية النشطة... بينما تردع التهديد الأكبر والمتطور تقنياً بشكل أكبر الذي يلوح في أفق المحيطين الهندي والهادئ".

وأشارت الوثيقة إلى أنه بعد الحرب الباردة تقصلت صناعة الدفاع مع اندماج الشركات. في المقابل، أمضت الصين الثلاثين عاماً الماضية لتصبح "قوة صناعة عالمية" في بناء السفن، والمعادن بالغة الأهمية، والإلكترونيات الدقيقة.

- سباق أمريكي مع الزمن لإنتاج أسلحة من أجل دعم إسرائيل وأوكرانيا

وأوضحت الوثيقة أن الصناعة الصينية "تتجاوز إلى حد كبير قدرة ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن الإنتاج المشترك لحلفائنا الأوروبيين والآسيويين الرئيسيين أيضاً"، لافتة أيضاً إلى أن جائحة كورونا "كوفيد-19" أوضحت نقاط ضعف سلاسل الإمداد. وبعد ذلك، كشفت الحرب الروسية الأوكرانية وهجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، مجموعة مختلفة من مطالبات الصناعة والمخاطر المقابلة، بينما تسابق الولايات المتحدة لإنتاج الأسلحة لدعم أوكرانيا وإسرائيل.

وقال لابلانت، خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني أن الاستراتيجية ستنفذ "كشراكة" مع الصناعة، موضحا أنه من أجل أن توسع الشركات طاقتها الإنتاجية، فإنها بحاجة إلى أن تكون وزارة الدفاع واضحة بشأن احتياجاتها الشرائية في المستقبل من أجل أن يستثمروا في مصانع جديدة والأبحاث والتطوير.

وأشار لابلانت إلى أنه يتوجب على البنتاجون إظهار أنه "جاد" بشأن شراء النماذج الأولية للأسلحة التي يطورها بأعداد كبيرة.