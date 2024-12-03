الكرملين ينتقد تصريحات شولتس في كييف

انتقدت روسيا، تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، التي أدلى بها في كييف أمس الاثنين، عن تقديم الدعم لأوكرانيا ووصفتها بأنها "مدمرة".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله اليوم الثلاثاء، إن شولتس لم يقل في كييف أي جديد، بل إنه كرر تصريحات مماثلة لتلك التي أدلى بها ممثلو دول أوروبية أخرى، عن استمرار النهج المعمول به حتى الآن في هذه الحرب.

ووصف بيسكوف، هذا النهج بأنه "نهج مدمر" تسبب في اندلاع الحرب.

وأضاف بيسكوف، أن موسكو مستعدة على الرغم من ذلك لمواصلة الاتصالات التي تم استئنافها مؤخرًا مع شولتس، وقال:" هناك دائمًا جدوى من مواصلة الاتصالات وتجديدها، وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا إنه لا يزال منفتحا على الحوار لتحقيق أهدافنا".

ولفت بيسكوف إلى أن روسيا ستستمر في الحرب حتى تحقق جميع أهدافها.

كان المستشار الألماني أجرى في نوفمبر الماضي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، حيث طالب شولتس خلال الاتصال بإنهاء الحرب.

وخلال زيارته لكييف أمس، تعهد شولتس باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الإضافية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة لأوكرانيا، اتهم بيسكوف واشنطن بصب مزيد من الزيت على نار هذا الصراع.

وقال: "لا يمكن لهذه الحزمة وكل حزم المساعدات الأخرى تغيير مجرى الأحداث أو التأثير على الديناميكيات الموجودة على الجبهة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا معدات عسكرية إضافية بقيمة تصل إلى حوالي 725 مليون دولار أمريكي (حوالي 690 مليون يورو).