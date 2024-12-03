تقرير: 13 وزيرا إسرائيليا يطالبون بإقالة المستشارة القضائية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن 13 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية يوقعون على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

والشهر الماضي، صدّقت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهوعلى خلفية "فضيحة التسريبات" في ديوانه، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأوضحت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه، إذ يتعلق الأمر حاليا بقضيتين في ديوانه.

وأشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن المستشارة القضائية وجهازي الشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.

وفي نوفمبر، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسئولين في مكتب نتنياهو في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.

من جهتها أوضحت هيئة البث إنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.