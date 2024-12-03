باحث يحذر من تضليل الذكاء الاصطناعي للناخبين في الانتخابات الألمانية

حذر الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، جيرارد دي ميلو، من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات السياسية والانتخابات في ألمانيا قد يؤدي إلى زيادة التضليل والتلاعب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار دي ميلو، الأستاذ في معهد "هاسو بلاتنر" في مدينة بوتسدام الألمانية، مخاوف بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد معلومات ملفقة بالكامل، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، والتي قد تضلل الناخبين.

وقال دي ميلو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "المشكلة في الوقت الحالي هي أن تيك توك والمنصات الأخرى تجني المزيد من المال ببساطة عندما يقضي الناس المزيد من الوقت ملتصقين بأجهزتهم ويرون المزيد والمزيد من المواد المتطرفة".

وأوضح دي ميلو أن روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت الآن قادرة على التعبير عن نفسها بطرق تشبه الإنسان إلى حد كبير، يمكن استخدامها للتأثير على الرأي العام، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يمكن تحديد المدى الكامل للتهديد الذي تواجهه الانتخابات العامة المبكرة في ألمانيا في فبراير/شباط المقبل.

وأعرب مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) عن مخاوفه بشأن إمكانية التدخل الأجنبي في الانتخابات باستخدام مثل هذه التكنولوجيا.

ويتوقع دي ميلو أن تركز التدابير المستقبلية على التحقق من التفاعلات البشرية واكتشاف الروبوتات.

ومع ذلك، يعتقد الباحث أن فوائد الذكاء الاصطناعي يمكن أن تفوق مخاطره إذا تم وضع حدود تقنية وأخلاقية مناسبة له، مؤكدا على أهمية الإشراف البشري عند استخدامه.