هيئة العشائر الفلسطينية تحذر من التعاطي مع البيانات المزورة التي تحمل اسمها

دعت الهيئة العليا لشئون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم التعاطي مع بعض البيانات المزورة التي تنسب لمخاتير وعشائر وقبائل قطاع غزة بصيغة مجهولة وغير منسوبة لأي شخصية عشائرية.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية، في بيان، إن من يروج لمثل هذه البيانات هو الاحتلال وأعوانه بهدف ضرب الجبهة الداخلية ونشر الفتنة والبلبلة في المجتمع الفلسطيني.

وأكد المصري أن مكونات العشائر في قطاع غزة معروفة وهي مكونات وطنية وغير محسوبة على أي جهة سياسية فلسطينية، وتقف على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب الفلسطيني.