رئيس وزراء باكستان يوجه بمعاقبة مثيري الشغب الذين قتلوا الجنود وألحقوا أضرارا بالممتلكات العامة

أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، توجيهات للسلطات المعنية باتخاذ تدابير شاملة لمعاقبة المتظاهرين الذين قتلوا وأصابوا أفراد وكالات إنفاذ القانون وألحقوا أضرارا بالممتلكات العامة خلال الاعتصامات في إسلام أباد.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف" باكستان، الباكستانية، عن رئيس الوزراء، الذي ترأس اجتماع فريق عمل تم تشكيله للتحقيق في أحداث الشغب التي وقعت خلال اعتصامات 24 نوفمبر في العاصمة الاتحادية، قوله إنه سوف يتم بصفة أسبوعية مراجعة ما يتم إحرازه من تقدم في الإجراءات القانونية ضد مثيري الشغب.

وقال شريف، إن هجوم المتمردين على إسلام أباد خلال الزيارة الرسمية لرئيس بيلاروس تسبب في إحراج كبير للبلاد.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم إنشاء قوة لمكافحة الشغب في البلاد، بمعايير عالمية، لتلبية المتطلبات المعاصرة.

وعبر إنشاء مختبر للطب الشرعي، سيتم رفع مستوى مدينة إسلام أباد الآمنة إلى المعايير الدولية التي سيتم فيها استخدام جميع الموارد اللازمة لها.

وخلال الاجتماع، تم إخطار رئيس الوزراء بأنه تم جمع الأسلحة والخراطيش والقذائف وغيرها من الأدلة من مسرح الجريمة وأنه سيتم إرسالها لتحليل الطب الشرعي.

وسيتم تنفيذ عملية تحديد هوية مثيري الشغب بشكل سريع، والذين سيمثلون لاحقا أمام المحاكم.