رد صومالي على محاولات الوساطة مع أرض الصومال

• سفير الصومال في تنزانيا: كل المحاولات لتسوية القضية أصبحت عقيمة بسبب عدم وفاء إثيوبيا

أعربت الصومال عن تقديرها لمبادرات الزعماء الإقليميين الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، لكنها لن تغير موقفها من مذكرة التفاهم المثيرة للجدل الموقعة في ينايربين إثيوبيا وأرض الصومال.

وأكد السفير الصومالي لدى تنزانيا إلياس علي حسن، في تصريحات لوكالة الأنباء الصومالية، مطلب الصومال بإلغاء مذكرة التفاهم احتراما لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

وأدان حسن تصرفات إثيوبيا، وقال: "كل المحاولات لتسوية القضية أصبحت عقيمة بسبب عدم وفاء إثيوبيا"، وشدد على ضرورة الاعتراف بحقوق الصومال السيادية في أي اتفاقيات إقليمية.

وتمنح مذكرة التفاهم المذكورة إثيوبيا حق الوصول إلى البحر عبر ميناء بربرة في أرض الصومال، الذي يعمل بشكل مستقل عن الصومال منذ إعلان استقلاله في عام 1991، على الرغم من عدم الاعتراف به دوليا.

ومن المتوقع أن تنظر إثيوبيا في الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وهو الاتفاق الذي أثار توترات دبلوماسية كبيرة.