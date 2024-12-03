تقرير: الإفراج عن مستشار نتنياهو المتهم بتسريب وثائق

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة الإفراج عن مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بتسريب وثائق أمنية وتحويله إلى حبس منزلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 13 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية يوقعون على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

والشهر الماضي، صدّقت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهوعلى خلفية "فضيحة التسريبات" في ديوانه، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأوضحت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه، إذ يتعلق الأمر حاليا بقضيتين في ديوانه.

وأشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن المستشارة القضائية وجهازي الشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.