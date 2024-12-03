مجلس الوزراء الفلسطيني يجدد الرفض القاطع لأي محاولة لإدامة الاحتلال في غزة أو تقليص جغرافيته

استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مخرجات ومباحثات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والتأكيد على تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لاستئناف إدخال المساعدات والتخطيط للإغاثة الطارئة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مجددا الشكر لمصر الشقيقة لاستضافتها المؤتمر الذي شارك فيه 103 وفود من مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية.

وجدد مجلس الوزراء تأكيد دولة فلسطين رفضها القاطع لأي محاولة لإدامة الاحتلال في قطاع غزة، أو تقليص جغرافيته أو اقتطاع أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

وفي سياق ذي صلة، استمع المجلس لشرح من وزيرة التنمية الاجتماعية حول معيقات الاحتلال أمام إدخال المساعدات إلى القطاع، والجهود المبذولة والتنسيق مع المؤسسات الإغاثية للضغط تجاه تكثيف إيصال المساعدات. وعليه، أقر المجلس استئجار مقر طارئ لحشد واستقبال المساعدات داخل القطاع خصوصا في ظل استهداف الاحتلال لعدد من المخازن السابقة، والحاجة لتنظيم عملية توزيع المساعدات على مستحقيها.

كما بحث المجلس التدخلات الحكومية في إصلاح آثار الاجتياحات الإسرائيلية لمحافظات الضفة، وقدم شكره لمختلف المؤسسات والكوادر العاملة على خدمة أبناء شعبنا خصوصا كوادر الدفاع المدني والأشغال والهيئات المحلية والشركاء من الغرف التجارية ومختلف المؤسسات لدورهم الفاعل والتشاركي في إعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية لتعزيز صمود أبناء شعبنا.

وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف اليوم 3/12، وجه مجلس الوزراء التحية والتقدير لذوي الإعاقة، مؤكدا استمرار العمل على إدماجهم أكثر في بنية المؤسسات، والدفاع عن قضاياهم خصوصا معاناتهم بفعل استمرار العدوان على أبناء شعبنا في القطاع، إذ تشير تقديرات الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة أن الاحتلال قد تسبب بإعاقة أكثر من 90 ألف مواطن منذ بدء العدوان على غزة.

ورحب المجلس بإصدار الرئيس الفلسطيني المرسوم الخاص بتعديل قانون إدارة أملاك الدولة، والذي تضمن معايير جديدة ستسهل عملية استئجار المواطنين لأراضي الدولة خصوصا في المناطق القريبة من جدار الفصل العنصري أو المناطق المستهدفة بالاستيطان، وذلك للاستفادة منها والاستثمار فيها لحمايتها من المصادرة.

وفي سياق آخر، أقر المجلس تشكيل لجنة لتقييم أوضاع شركة توزيع كهرباء غزة وموظفيها وتصويب أوضاعها.

كما أقر تعيين لجنة تسيير أعمال لمجلس بلدي جيوس بمحافظة قلقيلية، خصوصا بعد استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس السابق.