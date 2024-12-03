بايدن يتجنب إجابة الأسئلة حول قراره بالعفو عن نجله هانتر

تجنب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء الإجابة على الأسئلة بشأن قراره بعدم الوفاء بتعهده وقيامه بمنح العفو عن نجله هانتر، متجاهلا الدعوات لشرح تراجعه أثناء أول رحلة رئاسية له إلى أنجولا.

وتجاهل بايدن الأسئلة التي تم طرحها بصوت عال أثناء اجتماع مع الرئيس الأنجولي جواو لورنكو في القصر الرئاسي، قائلا للوفد الأنجولي: "نرحب بكم في أمريكا".

ولم يكن من المقرر أن يجيب بايدن على أسئلة الصحفيين خلال رحلته إلى أفريقيا، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين أمس الإثنين، وقد تجنب بايدن بشكل عام التفاعل مع الصحفيين منذ فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب الشهر الماضي.

وقد أثار قرار بايدن بمنح ابنه عفوا شاملا عن أفعال ارتكبها على مدار 11 عاما غضبا سياسيا في واشنطن، بعد أن كان الرئيس قد أكد مرارا للرأى العام أنه لن يستخدم سلطاته الاستثنائية لمصلحة أفراد عائلته.