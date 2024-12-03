العراق يدرس كميات النفط المخصصة للتصدير في العام المقبل

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الثلاثاء الحرص على تسويق النفط الخام وفق أسس علمية ورؤى استراتيجية واضحة لتحقيق الفعالية والتواجد في الأسواق العالمية في إطار خطتها التسويقية للعام 2025.

وأشار وزير النفط ، خلال الاجتماع السنوي لاقرار تخصيص الكميات للعقود الجديدة للشركات المشترية للنفط الخام العراقي لعام 2025، إلى أن وزارة النفط حريصة على تسويق النفط الخام للعام المقبل وفق رؤى استراتيحية.

وحسب بيان لوزارة النفط العراقية، تم خلال الاجتماع استعراض الآليات والرؤى الاستراتيجية التي يتم اعتمادها من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في تحديد الكميات المخصصة والمتاحة للتصدير الى الأسواق العالمية بالاعتماد على أهمية السوق المحدد فضلا عن حجم الطلب والموارد المالية المتحققة للبرميل الواحد، ليتم تحديد النسب المخصصة للأسواق العالمية الرئيسة من صادرات النفط الخام.

وحسب بيانات سابقة لوزارة النفط العراقية ، فإن السوق الآسيوية تهيمن على أكثر من 65 %من إجمالي صادرات النفط الخام العراقية إلى الأسواق العالمية.

وترجح مصادر نفطية عراقية أن تحافظ أسعار النفط الخام عند مستوى يزيد على 70 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام المقبل.