القضاء الإيطالي يلاحق قطب العقارات رينيه بينكو بتهم مضاربات عقارية

أصدر القضاء الإيطالي مذكرة اعتقال بحق الملياردير رجل الأعمال النمساوي السابق رينيه بينكو، مؤسس مجموعة العقارات والبيع بالتجزئة التي أعلنت إفلاسها "سيجنا".

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الثلاثاء أن مكتب المدعي العام في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا ربط الخطوة بتحقيقات في المضاربات العقارية في إقليم ترينتينو وإقليم بولزانو المجاور.

ورغم ذلك، قال نوربرت فيس المحامي النمساوي لبينكو إنه لا يصدق إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحق بينكو، لكنه لم يفسر شكوكه.

وقال فيس في تصريح كتابي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إن السيد بينكو سيواصل، كما كان قبل ذلك، التعاون الكامل مع جميع السلطات الوطنية والدولية، وإنه واثق من أن أي مزاعم ضده يمكن أن يتم توضيحها باعتبارها غير صحيحة فعليا".

وتم إصدار مذكرتي اعتقال أخريين بحق رائد أعمال من بولزانو وكريستينا سانتي عمدة بلدية ريفا ديل جاردا.