الجامعة العربية تعقد غدا الاجتماع الثامن للجنة الدولية للحفاظ على التراث التاريخي الإنساني

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة الثقافة) غدا الأربعاء الاجتماع الثامن للجنة الدولية للحفاظ على التراث التاريخي الإنساني، وذلك بمقر الأمانة.

وذكر بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن الجامعة العربية أن اللجنة تستأنف أعمالها في ضوء توجيهات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وتنفيذا لتوصيات يوم التراث الثقافي العربي لعام 2024 والذي عقد بعنوان "حماية تراث فلسطين"، وذلك تضامنا مع ما حدث في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 من تدمير وطمث وانتهاك للتراث والقطاع الثقافي على وجه العموم من الاحتلال الغاشم بأبشع صوره.

وقالت الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية إن الأمانة العامة حرصت أن يتناول جدول أعمال اللجنة حماية تراث فلسطين، حيث يناقش البرنامج إعداد موسوعة التراث الثقافي العربي وملحق بها وثيقة خاصة للتراث الثقافي الفلسطيني، وعمل ببلوغرافيا عن كل ما كتب عن تراث فلسطين، بالإضافة إلى بنود أخرى في مجال التراث.

تٌعقد اللجنة بمشاركة ممثلين من وزارة الثقافة بدولة فلسطين، والبرلمان العربي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومعهد المخطوطات العربية بمكتبة الإسكندرية، والمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشئون الاجتماعية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة.