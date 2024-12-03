الخارجية الجزائرية تقوم بتشكيل خلية أزمة بشأن الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الإثنين، عن "تشكيل خلية أزمة" لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بأعضاء رعاياها المقيمين في سوريا.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن "هذا الإجراء اتخذ تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، وعلى إثر تطور الأوضاع الأمنية بالجمهورية العربية السورية".



ودعت الوزارة المواطنين الجزائريين الذين لا يزالون متواجدين على الأراضي السورية إلى التواصل المستمر مع مصالحها، وذلك من أجل "ضمان التعامل الفعال والسريع مع تطورات الأوضاع التي تستدعي توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".

ووضعت الوزارة أمام أعضاء الجالية رقما أخضر هو: "0021321504500، إضافة إلى أرقام سفارة الجزائر بدمشق على النحو التالي: 00963113336195 -00963113334548 - 00963113331446".



هذا ودعا سفير الجزائر لدى سوريا كمال بوشامة في وقت سابق، إلى الهدنة والرجوع إلى العقل في هذا البلد الذي أظهر منذ قرون ثقافته وحضارته العريقة بشعبه الراقي والمتحضر، موضحا أن "الحديث بخصوص إجلاء الرعايا من سوريا حاليا سابق لآوانه".

وطلبت دمشق عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هجوم المسلحين على الشمال السوري والوضع في حلب.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك أن طلب سوريا حظي بدعم وفود الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، وروسيا والصين وغويانا وموزامبيق وسيراليون.