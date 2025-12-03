أحزاب سياسية تدرس الطعن على نتائج المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

الديمقراطي الاجتماعي: مخالفات شابت العملية الانتخابية تتعلق بالمال السياسى

العدل: نبحث حصر الدوائر التي سيشملها الطعن

الدستور: سنطعن على النتيجة

الشعب الجمهوري: لا نية لتقديم طعون

الوفد: النتيجة غير مرضية لقصور من الحزب نفسه وغياب الدعم لمرشحيه

تعتزم بعض الأحزاب التي شاركت في سباق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تقديم طعون على نتائج عدد من الدوائر، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأول، فيما رأت أحزاب أخرى أن النتائج المُحققة مرضية بالنسبة لها، ولا تنوي تقديم أي طعون، معتبرة أن هذه الإجراءات ذات طابع فردي وليست حزبي.

وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب الخراط، إن الحزب كان يأمل إلغاء نتيجة بعض الدوائر، نظرا لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية تتعلق بالمال السياسي.

وأضاف الخراط، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الحزب سيتقدم بطعون في عدد من الدوائر على النتائج، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية شهدت حرصا كبيرا في الحشد.

- المرحلة الثانية أفضل

وبدوره، قال مدير الحملة الانتخابية بحزب العدل، علي أبو حميد، إن الحزب يعتزم تقديم طعون على نتيجة المرحلة الثانية، موضحا أن الحزب لا يزال في مرحلة حصر الدوائر الانتخابية لمرشحيه التي سيشملها الطعن.

وأضاف أبو حميد لـ "الشروق"، أن الحزب خاض المرحلة الثانية بـ 13 مرشح، فاز منهم بمقعد وحيد من نصيب رئيس الحزب عبد المنعم إمام عن دائرة القاهرة الجديدة، موضحًا أن الحزب لديه 4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة للمرحلة الثانية، معتبرًا المرحلة الثانية للانتخابات كانت أفضل من الأولى، من حيث التجاوب والاستجابة الفورية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

- اقتناص مقعد

وقال رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، عمرو الشريف، إن الحزب استطاع اقتناص مقعد واحد في المرحلة الثانية، بفوز إسلام أكمل قرطام عن دائرة البساتين ودار السلام، مضيفًا لـ "الشروق" أن الحزب قد دفع بـ 4 مرشحين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، لكي يدخل أحد منهم مرحلة الإعادة.

وأوضح أن الحزب كان يأمل إلغاء نتيجة بعض الدوائر، نظرا لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية تتعلق بالمال السياسي، موضحا أن الحزب قدم ما يفيد بوجود ذلك خلال العملية الانتخابية.

أما منسق المكتب السياسي لحزب الدستور محمود الملواني، قال إن الحزب لم يحصل على أية مقاعد في المرحلة الثانية من الانتخابات، والنتيجة غير مرضية، مبينا لـ"الشروق"، أن الحزب يعتزم تقديم طعون على النتيجة في عدد من الدوائر مدعمة بأدلة موثقة ومصورة.

- النتيجة مرضية

في المقابل، قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، زاهر الشقنقيري، إن الحزب خاض المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ 3 مرشحين على النظام الفردي، اثنين منهم فازوا بمقاعدهم، وهما: (مجدي مسعود في بنها وكفر شكر، ومحمد الأسيوطي عن السلام والنهضة، وثالثهم خسر مقعده، وهو المرشح أحمد عبد الدايم، عن ديرب نجم).

وأكد الشقنقيري لـ"الشروق"، أن النتيجة مرضية، ولا يوجد اتجاه من قبل الحزب لتقديم أي طعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إذ إن الهيئة الوطنية أعلنت رأيها ولا نعلق عليها.

- غير مرضية لغياب الدعم

ومن جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ، عباس حُزين، إن الحزب خاض المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ 17 مرشحًا، تأهل منهم اثنين لجولة الإعادة، لافتًا لـ"الشروق"، إلى أن لكل مرشح الحق في تقديم الطعون على نتجية الانتخابات في دائرته، مؤكدًا أن ذلك اتجاه شخصي وليس اتجاه حزبي.

واعتبر حُزين، أن تأهل مرشحين فقط من أصل 17 مرشحًا في المرحلة الثانية، نتيجة غير مرضية إطلاقًا، موضحًا أن سبب عدم حسم الوفد لأكبر عدد من الدوائر، وجود قصور من الحزب نفسه، وغياب الدعم للمرشحين عمومًا.

وأظهرت نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي جرى إعلانها رسميا أمس الأول، تصدر حزب مستقبل وطن النتائج بعد الدفع بـ 65 مرشحًا؛ إذ حصل على 22 مقعدًا من الجولة الأولى، بينما يخوض 37 مرشحًا جولة الإعادة، وخسر 6 مقاعد.

وجاء حزب حماة الوطن في المركز الثاني، حيث حصل على 6 مقاعد في المرحلة الثانية بعد الدفع بـ 35 مرشحًا، ويخوض جولة الإعادة 19 مرشحًا، فيما خسر 10 مقاعد، يلية حزب الجبهة الوطنية الذي حصل على 4 مقاعد من إجمالي 23 مرشحًا، ويخوض 14 مرشحًا من الحزب جولة الإعادة فيما خسر الحزب 5 مقاعد.

أما حزب الشعب الجمهوري، جاء في المرتبة الرابعة، بعد حصوله على مقعدين من إجمالي 3 مقاعد تنافس عليها، وخسر مقعدًا واحدًا.