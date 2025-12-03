الرئيس الألماني وزوجته يتبادلان الهدايا مع الملك تشارلز وزوجته

خلال أول زيارة دولة لرئيس ألماني للمملكة المتحدة منذ 27 عامًا، تبادل الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر، الهدايا مع الملك البريطاني تشارلز الثالث، وزوجته الملكة كاميلا.

وبعد مأدبة الغداء في قصر وندسور، قدم شتاينماير، مظلة تحمل اسم "خيزران اللؤلؤ" للملك تشارلز الثالث، بينما قدمت بودنبندر للملكة كاميلا نسخة طبق الأصل من أوراتوريو عيد الميلاد للموسيقار يوهان سباستيان باخ، وقدم المكتب الرئاسي الألماني قائمة بالهدايا.

كما قدم الضيفان الألمانيان، سلة هدايا بمناسبة عيد الميلاد للزوجين الملكيين، وتضمنت السلة عدة أشياء من بينها كرات زينة شجرة عيد الميلاد مصنوعة يدويًا من بورسلين (خزف) مدينة مايسن شرقي ألمانيا، وكسارة بندق، بالإضافة إلى جبن تم تصنيعه خصيصًا بمناسبة زيارة الملك تشارلز الثالث لألمانيا عام 2023 في قرية برودوفين البيئية.

وفي المقابل، حصل الرئيس الألماني، من الملك البريطاني على طبق مزخرف بتقنية الرسم على الفخار من تصميم "فيتش وماك أندرو" بالإضافة إلى عصا للمشي واردة من جزيرة مول، بينما حصلت السيدة بودنبندر من الملكة كاميلا على طبعة أولى من رواية "فلاش" الكلاسيكية لـ فيرجينيا وولف.