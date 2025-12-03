مشاجرة بين أنصار المرشحين داخل لجنة في إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج

شهدت الدائرة الانتخابية الخامسة بسوهاج، التي تضم مركزي جرجا والعسيرات، مشاجرة بين أنصار مرشحين داخل اللجنتين 58 و59 في أولاد بهيج، بين عائلتي "شحات" و"عقوب"، وتمت إحالة الأطراف إلى مركز شرطة العسيرات للتحقيق.

كان المستشار عبد الناصر، رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025، قد صرح بأن الناخبين يدلون بأصواتهم لاختيار 12 مرشحا من إجمالي 155 مرشحا، تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وتشهد الدوائر المختلفة بمراكز المحافظة منافسة قوية، حيث يتنافس في الدائرة الأولى، مقرها مركز وبندر سوهاج وجزيرة شندويل، 37 مرشحا على مقعدين، أبرزهم حاتم مبارك (حزب مستقبل وطن)، علاء أبو ضوية (مستقل)، علي مصطفى عناني (حزب الإصلاح والنهضة)، العمدة دياب محجوب (مستقل)، وأحمد عواجة وفتحي قاسم (مستقلان).

وفي الدائرة الثانية، مقرها مركز أخميم وساقلتة وحى الكوثر، يتنافس 8 مرشحين على مقعدين، من بينهم عصام الشريف (مستقل)، زكريا حسان (مستقل)، شعبان لطفي (حزب الجبهة الوطنية)، حاتم أبو الليل (مستقل)، عفيفي الشريف (مستقل)، أحمد عويش (حزب حماة الوطن)، وأحمد وائل المشنب (مستقل).

وفي الدائرة الثالثة، مقرها مركز المراغة، يتتنافس 11 مرشحا على مقعد واحد، من بينهم رفعت شكيب (مستقل)، مصطفى مزيرق (مستقل)، هاشم محمد هاشم (حزب حماة الوطن)، صلاح محجوب (مستقل)، واللواء محمود علي حسن (مستقل).

وفي الدائرة الرابعة، التي تضم مراكز طما وطهطا وجهينة، يتنافس 28 مرشحا على 3 مقاعد، أبرزهم مصطفى أبو دومة وفؤاد نشأت عباس (حزب مستقبل وطن)، عمرو عويضة (حزب الشعب الجمهوري)، إبراهيم أبو دوح (مستقبل وطن)، وعلاء الحديوي (حزب حماة وطن).

وتشهد الدائرة الخامسة، مقرها جرجا والعسيرات، تنافس 39 مرشحا على مقعدين، منهم ياسر نصر (حزب الشعب الجمهوري)، هاني جابر (حزب حماة الوطن)، عبد الحكيم العش ومحمود علي أبو خروف (مستقلان).

والدائرة السادسة، مقرها مركز المنشأة، يتنافس 16 مرشحا على مقعد واحد، من بينهم عاطف كعربان (حزب مستقبل وطن)، فيصل الشيباني وإسماعيل أبو كريشة (مستقلان).

وتشهد الدائرة الثامنة، مقرها مركز دار السلام، تتنافس 12 مرشحا على مقعد واحد، جميعهم مستقلون، ومن بينهم علاء السمان، مبارك السعودي، محمد خلف الله، عبد اللطيف الشيخ، وأحمد عبدالسلام قورة.