 توقعات بارتفاع الصادرات بعد إقرار اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

توقعات بارتفاع الصادرات بعد إقرار اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي

جاكرتا - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 12:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 12:02 م

توقعت وزارة الشئون الاقتصادية الإندونيسية أن تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي صادرات البلاد إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50%.

وذكرت وكالة انتارا الإندونيسية، أن الوزير سوسيويجونو مويجارسو، قال في بيان اليوم الأربعاء، إنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيكون لها تأثيرا كبيرا، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع الصادرات إلى أوروبا بأكثر من 50%.

وأضاف أن الاتفاقية ستؤدي لإلغاء الرسوم على 98% من السلع الإندونيسية التي تدخل أسواق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الملابس، التي تخضع حاليا لرسوم تتراوح ما بين 7 و15%.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك