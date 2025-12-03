توقعات بارتفاع الصادرات بعد إقرار اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي

توقعت وزارة الشئون الاقتصادية الإندونيسية أن تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي صادرات البلاد إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50%.

وذكرت وكالة انتارا الإندونيسية، أن الوزير سوسيويجونو مويجارسو، قال في بيان اليوم الأربعاء، إنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيكون لها تأثيرا كبيرا، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع الصادرات إلى أوروبا بأكثر من 50%.

وأضاف أن الاتفاقية ستؤدي لإلغاء الرسوم على 98% من السلع الإندونيسية التي تدخل أسواق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الملابس، التي تخضع حاليا لرسوم تتراوح ما بين 7 و15%.