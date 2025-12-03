الإمارات تخصص 15 مليون دولار لدعم اللاجئين في السودان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 15 مليون دولار أمريكي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، دعمًا للاستجابة الإنسانية في السودان والدول المجاورة، وذلك خلال مؤتمر التعهدات للمفوضية السامية لإطلاق النداء الإنساني العالمي لعام 2026.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي هذا الدعم في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بمساندة المجتمعات المتضررة من النزاعات وحالات عدم الاستقرار.

وأكد جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، التزام دولة الإمارات الراسخ بمساندة اللاجئين والنازحين داخليًا حول العالم.

وأشار إلى أن العالم يشهد مستويات غير مسبوقة من النزوح نتيجة الصراعات، والاضطهاد، والتحديات المرتبطة بتغيّر المناخ، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل الجماعي القائم على التضامن والمسئولية المشتركة.

وسلّط المشرخ الضوء على الأزمات الإنسانية الحادة والمتواصلة في كل من جنوب السودان والسودان ومنطقة الساحل وميانمار وأوكرانيا، والتي لا تزال تدفع أعدادًا كبيرة من العائلات إلى النزوح داخل بلدانها وعبر الحدود.

كما أشار إلى استمرار تفاقم النزوح الداخلي في مناطق مثل إقليم البحيرات العظمى والقرن الأفريقي، حيث تؤدي الضغوط المناخية وأعمال العنف إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية.

وشدد على هشاشة أوضاع النساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر الذين يواجهون تحديات حماية متزايدة تتطلب تدخلاً موجّهاً.

وأكد المشرخ التزام دولة الإمارات بتقديم مساعدات إنسانية قائمة على المبادئ، من خلال وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق الوثيق مع المفوضية وشركائها، بما يسهم في دعم المجتمعات المضيفة وضمان وصول النازحين واللاجئين إلى الخدمات الأساسية ، قائلا: "اللاجئون والنازحون هم أفراد يتمتعون بالكرامة ولهم الحق في العيش بأمان وأمل".

وطبقا للوكالة، تأتي هذه المساعدات في إطار التزام دولة الإمارات الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وخاصة مع شركائها في أفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني.

وأشارت الوكالة، إلى "استمرار دولة الإمارات في جهودها الإنسانية دعماً للأشقاء السودانيين حيث وصلت المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى 784 مليون دولار أمريكي منذ اندلاع النزاع في 2023، إذ تعد الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع"، لافتة إلى أن قيمة المساعدات المقدمة من الإمارات للشعب السوداني بين عامي 2015 إلى 2025 تجاوزت الــ4.24 مليار دولار أمريكي.