صحة غزة: 5 شهداء و13 مصابا في القطاع خلال 48 ساعة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 5 شهداء (4 شهداء جدد، وشهيد انتشال) و 13 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشار إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 360،وإجمالي الإصابات 922، وإجمالي الانتشال 617.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,117 شهيدًا 170,999 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.