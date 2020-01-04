لم أصل لأفضل ما يمكننى.. وعلى الفنان أن يترك تقييم تجربته للآخرين





بعد عمر طويل مع هندسة الاتصالات التى درسها بجامعة القاهرة فى ستينيات القرن الماضى، وامتهنها فى حياة عملية حافلة داخل مصر وخارجها، اختار الفنان التشكيلى سمير فؤاد المشاركة فى الحركة التشكيلية فى مصر فى أوائل الثمانينيات ثم التفرغ للفن قبل نحو عشرين عاما، ليكلل تجربته الممتدة بمعرضه الأخير فى قاعة بيكاسو بالزمالك، مستعرضا جانبا من منتجه الفنى فى لوحاته الأخيرة التى ضمتها جنبات المعرض، حاملة توقيع صاحبها. وافتتح فؤاد معرضه الأحد الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى السادس عشر من يناير الحالى.



فى صدر القاعة تستقبلك كلمة مكتوبة على الحائط المواجه للمدخل تعبر عن رؤية الفنان تقول: «إن متعة صياغة العمل.. بالطلاقة والبلاغة البصرية الموصولة بالروح والأحاسيس.. هى التى ما زالت تستحثنى وتضىء لى الطريق».



عن لوحات المعرض التى يعود تاريخها جميعا إلى العام الحالى، ورؤيته الفنية، ودلالات الضوء، وتأثير تطور وسائل الاتصال على الفن التشكيلى فى العموم، دار الحوار التالى..

< نلمس فى بعض لوحات معرضك الأخيرة ما يمكن وصفه بسطوة الضوء.. هل أردت من ذلك إيصال رسالة معينة؟

ــ أعمالى متعددة الجوانب والأوجه، وكلما كانت الأعمال حمالة أوجه، زاد العمق، مثلها فى ذلك مثل القصة والفيلم وبيت الشعر. دائما تراه من أوجه متعددة. لأن الفن عبارة عن تلخيص لفكر الفنان، ورؤيته وحياته التى عاشها وخبراته التى اكتسبها.. كل لوحة موجودة فى المعرض، تمثل حالة خاصة.

هناك لوحات تجمع بينها أشياء أو عناصر مثل «المانيكان»، لكنه يمثل شيئا فى لوحة، ويمثل شيئا آخر فى لوحة ثانية؛ فى إحدى اللوحات يمثل شبح الذكر المسيطر، وفى لوحة أخرى يمثل الجنس، ولوحة أخرى يمثل القرين. كل لوحة لابد من تفسيرها فى حدود وإطار مفهومها الخاص، وكونها تنتمى إلى مجموعة من اللوحات يجمعهم شىء واحد، فهذا لا يمنع أن كل واحدة فيهم قائمة بذاتها.



أما المجموعة التى يبرز فيها الضوء أكثر، فهذا يعود إلى أننى فى هذه اللوحات كنت أمثل انفعالى بمصر، بصفتى قاهريا، حياتى كلها قاهرية. وأنت حين ترى الضوء فى القاهرة تراه مختلفا عن الضوء فى الريف المفتوح.. مرة تراه ساطعا فى ميدان مفتوح، ومرة تراه معتما فى حارة يأتى من شريط ضيق بسبب طغيان المبانى. ولكن العامل المشترك فى كل هذه اللوحات أنك تجد الإحساس بروح القاهرة روح المولد والمرجيحة. روح القاهرة التى أحبها.. وربما تتباين الحالات.. ليس بتباين الأوقات فقط، وإنما بتباين إحساس الفنان بحياته وبالحياة من حوله. إحساس الفنان يطغى عليه. حين أكون مكتئبا سيخرج إحساسى بشكل مختلف عما لو كنت فى ظروف أفضل؛ ستجد الإحساس يخرج بشكل أكثر إشراقا.

< هذا يؤكد ما تتناوله الدراسات الفنية بشأن انفعالات الفنان؟

ــ بالتأكيد.. هناك دراسات عديدة تناولت تأثير انفعالات الفنان على فنه، وليس فقط حالة الفنان النفسية، بل حالته الجسمانية. فأنت حين تنفذ الفكرة بيديك، لو أنها لا تطاوعك، ستخرج الفكرة بطريقة مختلفة. الحركة التى تؤديها مثار دراسات أخرى، وكما ذكرت من قبل: البلاغة والسلاسة، مثل الأدب تماما، تتمكن من لغتك ثم تأتى الطلاقة بعد ذلك، لا يمكن أن تكون طليق اللسان، دون دراسة وفهم جيد.

< متى تشعر بأنك تمكنت من تحقيق هذه الصياغة البلاغية؟

ــ أبدا، دائما يكون هناك شىء ناقص. دائما أنت ترغب فى أن تؤدى ما تفعله بطريقة أفضل. تحاول أن تبذل أقصى ما عندك لتقدم أفضل ما يمكن. لو أصبحت راضيا تماما ستموت. تنتهى. تذبل.

< هذه الإجابة تستدعى مقولة لطه حسين يقول فيها: «ويل لطالب العلم إذا رضى عن نفسه».

ــ بالضبط.. طه حسين أبونا كلنا. تربيت على طه حسين والعقاد.. العقاد أولا ثم هجرته عن عمد وذهبت إلى طه حسين.

< وإلى أى مدى وصلت إلى هذا الـ«أفضل ما يمكن»؟

ــ لا. لم أصل إليه بعد. أرجو دائما أن يكون القادم أفضل بكثير، حتى لو كان سطرا واحدا.

< ما الذى يشعر الفنان بداخلك أن اللوحات أتت بثمارها فى نفس الجمهور كما تتوقع؟

ــ رد الفعل يظهر ذلك، سواء كان إيجابيا أو سلبيا أو بين بين، يكون هذا هو المؤشر. وليس ضروريا أن يدفعك فى اتجاه معين. إنما هو مقياس للرضا يسعدك.

< وماذا عن الأعمال التى ينتجها أصحابها فى الظل دون أن تعرف بين الجمهور؟

ــ لو كانت هذه العمال أعمالا ذات قيمة فسوف تفهم فيما بعد.. وهناك فنانون كثيرون فُهمت أعمالهم بعد فترة.. المنتج الذى أخذ سنة أو ستة أشهر من العمل، لن يأخذ عشر دقائق لكى يتم فهمه. لو ذهبت إلى فيلم مبذول فيه جهد شديد. من حبكة درامية وسيناريو ومناظر، ستشاهده مرة واثنتين وثلاثا، أما لو كان فيلما ضحلا فمن الممكن أن تخرج فى منتصفه.

< ذكرت فى مقال سابق أن للضوء تأثيرا دراميا فى اللوحات؟

ــ بكل تأكيد.. فاللوحات ليست مجرد صورة.. وإنما بناء درامى والضوء من العناصر الفعالة فى البناء الدرامى للوحة.

< كيف تنظر للتطور الرهيب فى وسائل الاتصال الحديثة وتأثيره على الفن التشكيلى باعتباره منتجا بصريا؟

ــ تأثير كبير جدا. نحن فى عصر الصورة بامتياز، وبما أننا فى عصر الصورة، فالصورة أصبحت مبتذلة. ولكى ترى صورة فيها قيمة، أصبحت مشكلة كبيرة، لأنك بحاجة إلى أن يكون لدى الرائى الصبر والثقافة والخلفية أن يبحث عن القيمة. تنظر إلى الموبايل 100 مرة فى اليوم، صور تملأ الدماغ، وبالتالى فالجمهور أصبح مشبعا. وصار الأمر أصعب على الفنان التشكيلى.

< بعد عمر طويل من دراسة هندسة الاتصالات.. ما الذى ذهب بك إلى الفن التشكيلى؟

ــ (ضاحكا) يمكن أنا ذهبت إلى الاتصالات بالغلط.. لا أتذكر متى بدأت الرسم.. أرسم منذ كنت طفلا.. ودخول هندسة الاتصالات كان بضغط من العائلة.. من والدى، حيث كنت متفوقا. وبعد فترة طويلة من دراسة الهندسة وممارستها فى المجال المهنى، وتحديدا فى مجال الكمبيوتر، ذهبت إلى حسن سليمان (درس بمرسم الفنان حسن سليمان فى الفترة من عام 1979 وحتى 1982)، الذى قدمنى للحركة التشكيلية، ثم تفرغت للفن بعد ذلك.. وعمر تجربتى فى الفن التشكيلى يبلغ نحو أربعين عاما.

< كيف تنظر إلى تجربتك اليوم؟

ــ أرى أن هناك أشياء كان من الممكن إنجازها بشكل أفضل، وأشياء لم يكن من الواجب فعلها، وأشياء أنجزتها بشكل جيد. واليوم حين تنظر إلى التجربة، أى تجربة، فالحكم عليها يخضع لخبرتك الحالية.. فحين أرى لوحاتى الأولى، أرى فيها طزاجة ورؤية غير مقيدة، فأقول: اه.. ده كان حلو بالطزاجة دى.. وحين أنظر إلى الشغل الذى كنت أفكر فيه كثيرا، أقول كان من المفترض أن أفكر أقل وأترك لنفسى العنان أكثر.. والأفضل أن يكون تقييم تجربة أى فنان للآخرين، وليس بواسطة الفنان نفسه.