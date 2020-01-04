الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية

طالبت الأمم المتحدة -اليوم السبت- أطراف النزاع في ليبيا، بوقف أي هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية.

وقال يعقوب الحلو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا - في بيان اليوم - إن تصاعد المواجهات مؤخرا في طرابلس، يؤثر بشكل مباشر على استمرار واستدامة تقديم الخدمات الأساسية في أبو سليم وعين زارة وتاجوراء والمناطق المجاورة لمطار معيتيقة.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب نصف المرافق الصحية في البلدات الثلاث أصبح يقع في نطاق الاشتباكات الجارية، حيث أجبرت حتى الآن 12 منشأة صحية على الإغلاق، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف من العاملين الطبيين وغير الطبيين يخاطرون بحياتهم لضمان توفير الخدمات الصحية في البلديات الثلاث.

وحذر المسؤول الأممي من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى إيقاف ما لا يقل عن 72 ألف استشارة طبية على الأقل شهريا في 48 منشأة للرعاية الصحية الأولية.