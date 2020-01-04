قائد الحرس الثوري: قتل سليماني سيتبعه انتقام قاس ينهي الوجود الأمريكي بالمنطقة

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني سيتبعه انتقام قاس "ينهي الوجود الأمريكي في المنطقة"، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية عن سلامي قوله اليوم السبت، إن قتل الولايات المتحدة لسليماني "سيتبعه انتقام استراتيجي وقاس بحيث ينهي الوجود الأمريكي في المنطقة"، مضيفا أن استهداف سيلماني "بداية لنهاية الوجود الأمريكي في المنطقة"، وأنه "من المؤكد أن الحرس الثوري سيثأر ثأرا مؤلما لكن توقيت وزمن هذا الانتقام يبقى طي الكتمان".

وقُتِل كل من سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة مليشيا الحشد الشعبي - فجر أمس - في ضربة صاروخية أمريكية استهدفت سيارتين كانتا تقلاهما قرب مطار بغداد الدولي. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن استهداف الجنرال الإيراني كان عملا "دفاعيا"، فيما هدّدت إيران، في المقابل بـ"انتقام شديد" من المسئولين عن العملية العسكرية، وسط دعوات من المجتمع الدولي لضبط النفس وتجنب التصعيد.