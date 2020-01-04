أحداث ساخنة شهدتها بغداد على مدار الساعات الماضية، كان آخرها تخلص الولايات المتحدة من قاسم سليماني في محيط مطار بغداد الدولي ردًا على اقتحام السفارة الأمريكية من قبل عناصر موالية لإيران- على حد وصف البنتاجون، الأمر الذي قلب الموازين وزاد من فتيلة الاشتعال بين واشنطن وإيران وبغداد، وهذا يعيد للذاكرة أحداث الهجوم على السفارة ذاتها ولكن في إيران منذ 41 عامًا.

وسط الأحداث التي تشهدها بغداد، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية إن تصفية سليماني جاءت بأمر من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بعد تصديقه على مهاجمة سفارة واشنطن ببغداد- وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وفي تويتة، قالت البنتاجون إن سليماني كان سببًا في مقتل قوات التحالف في العراق وسوريا ومئات الأمريكيين، وعملية قتله عبارة عن دفاع في إطار حماية الأمريكيين بالخارج.

اقتحام السفارة الأمريكية الواقعة بالمنطقة الخضراء في بغداد وقع في نهاية ديسمبر الماضي، وكان ردًا على عمليات القصف الجوي الأمريكي على 5 منشآت تابعة لحزب الله في العراق وسوريا وسقوط عشرات القتلى والمصابين، الأمر الذي دفع مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي لتصعيد الأمور والتأكيد أن البنتاجون سترسل قوات إضافية لبغداد بغرض حماية سفارة بلاده بعد تعرضها لهذا الهجوم الذي شنته ميليشيات موالية لإيران.

قبل مقتل سليماني كانت الأمور محتدمة بين بغداد وواشنطن بسبب القصف الذي وقع وأدى إلى تأكيد الخارجية العراقية أن جميع الخيارات متاحة لديهم إذا لم يلبي سفير واشنطن ماثيو تولر طلب استدعائه لبحث ما فعلته الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتخاذل عن اتخاذ أي خطوة في سبيل الدفاع عن سيادة العراق.

اغتيال قاسم لم ينهي الأحداث الساخنة، حيث علق ترامب على مقتله في تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "إيران لم تكسب حربا، لكنها لا تخسر المفاوضات".

ووفقًا لـ"بي بي سي"، فإن تغريدة ترامب كانت تحمل رسائل خفية موجهة مباشرةً إلى إيران، مفادها أن المفاوضات بينها وبين واشنطن ستكون الحل الأنسب عن استخدام وسائل عسكرية.

تغريدات ترامب لم تتوقف وظل يعلق على ما وقع في بغداد، حيث قال في تويتة ثانية "سليماني كان مسؤولا عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين في إيران وكان يجب أن يُقتل قبل أعوام كثيرة".

تصريحات الجانب الأمريكي ظلت مستمرة، وشملت تغريدة من وزير خارجية ترامب، مايك بومبيو، قال فيها: "واشنطن ملتزمة بخفض التصعيد ولا تسعى لحرب مع إيران ونحن مستعدون لمواجهة كل التهديدات الإيرانية".

وفي تغريدة أخرى، قال: " نقدر بأن حلفائنا يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي يمثلها فيلق القدس الإيراني، الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بخفض التصعيد".

على الجانب الآخر، علقت إيران على ما حدث متمثلة في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي أكد أن بلاده لن تصمت على أفعال واشنطن، موضحين أن مقتل سليماني عبارة عن خطأ إستراتيجي كبير ارتكبته أمريكا في منطقة غرب آسيا ولن تفلت بسهولة من هذا"- وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكان للخبير السياسي العراقي، عباس العرداوي، تعليقًا على الأحداث الجارية بعد اقتحام سفارة أمريكا في بغداد، موضحًا أنها كانت بمثابة رد فعل قوى للحراك الشعبي بعد ما فعلته الولايات المتحدة من قصف، مؤكدًا أن المتظاهرين العراقيين تعرضوا لترويع وقتل.

وأشار في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن قوات أمريكا قتلت العراقيين بدم بارد وكان ذلك بمثابة ورقة للضغط على الحراك العراقي حتى يتراجع ضد موقفه من حكومة بلاده، في الوقت الذي يحاولون فيه التخلص من عصابات داعش الإرهابية.

وأكد أن قوات الحشد الشعبي تعدت على السفارة الأمريكية كنوع من التعبير عن رفضهم تدخل واشنطن في أمر العراق.





مشهد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وأسبابه شبيهًا إلى حدًا ما بما حدث للسفارة ذاتها بإيران عام 1979 إلا أن الأمر استمر حينها لعدة أشهر.

بعد 9 شهور من إطاحة إيران برضا بهلوي الذي يعد الشاه الأخير، قام عدد من الطلاب الموالين للإمام الخميني أو كما يطلق عليهم "أنصار الثورة الإسلامية"، باقتحام السفارة الأمريكية بطهران، ونفذوا ذلك خلال 3 ساعات فقط وكان السبب هو بهلوي.

قام الطلاب بالهجوم على مبنى السفارة وأخذ 52 أمريكي من المتواجدين بالسفارة حينها كرهائن للضغط على واشنطن، وخلال تواجدهم هناك عثروا على عدة وثائق تهدد أمن إيران، مما جعلهم يصفون السفارة بـ"وكر تجسس"- وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وكانت مطالب المقتحمين، تسليم أمريكا للشاه محمد رضا بهلوي حتى تقوم إيران بمحاكمته والتوقف عن التدخل بالشأن الإيراني، وذلك مقابل الإفراج عن الرهائن إلا أن الولايات المتحدة أثرت أن بهلوي متواجد لديها للعلاج فقط، وفضلت اتباع الحل العسكري بدلًا من الخضوع لمتطلبات الثوار- وفقًا لـ"رويترز".

أقدمت واشنطن على تنفيذ خطتها لانقاذ الرهائن في عملية أطلقت عليها "مخلب النسر"، إلا أنها خسرت خلالها طائرتين وعدة جنود، مما أدى إلى احتجاز الرهائن لمدة 444 يومًا لينتهي الأمر بتوقيع الطرفين عام 1981 على اتفاقية الجزائر وكان ذلك بعد أداء الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريجان اليمين، وسميت بهذا الأسم لأن الجزائر كانت الوسيط لحل الأزمة.

ما حدث عزز من سيطرة الخميني في إيران إلا أنه فتح بابًا لعقوبات اقتصادية أمريكية على طهران، ولهذا ما زال هناك توتر بين البلدين.

وفى عام 2007، كشف أحد الشهود العيان، يدعى حسين شيخ الإسلام، في حديثة لـ"روسيا اليوم" عن بعض تفاصيل اقتحام السفارة، مؤكدًا أن الإيرانيين غير نادمين على ما حدث عام 1979 ولم يخشوا التداعيات السياسية والقانونية حينها.

وأضاف أنه في ذلك الوقت كان اقتحام السفارة الأمريكية ضروري لأن الأمريكيين حولوا السفارة مكانًا للتواطؤ على الثورة الإيرانية.

وأوضح أنه عند اقتحام السفارة لم يتمكنوا من الحصول على وثائق كثيرة لأن عدد من الأمريكيين قاموا بالتخلص من معظمها أثناء عملية الاقتحام حتى لا تقع في يد الإيرانيين، وتضمنت بعض الأوراق محاولات لتجنيد "أبو الحسن" الذي كان في دائرة المقربين من الإمام الخميني.





وعلى الرغم من مرور سنوات، إلا أن طهران مازلت تندد بالتدخل الأمريكي في الشان الإيراني، ووفقًا لـ"سبوتنك"، فإن الذكرى الأربعين للحادث شهد على خروج مئات النساء والرجال في شوارع طهران حاملين لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا".