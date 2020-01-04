إيقاف 26 مهاجرا غير شرعي جنوب المغرب

أعلنت السلطات المغربية اليوم إيقاف 26 مهاجرا غير شرعي بالشاطئ الأبيض التابع لمحافظة مدينة كلميم في الصحراء الجنوبية جميعهم من الجنسية المغربية، بينهم أربعة من القصر وامرأتان، كانوا على متن قارب مطاطي.

وأوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصدر أمني أن العملية التي نفذها اللواء الثامن المحمول التابع للحامية العسكرية لكلميم تأتي في إطار عمليات تمشيط أجريت بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستية يشتبه في استخدامها لأغراض الهجرة غير الشرعية، ضمنها صدريات نجاة وبوصلة وقنينات بعضها معبأ بالبنزين.

ومع تزايد الحملات الأمنية وتشديد المراقبة في مختلف النقاط الحدودية الشمالية فقد غير منظمو الهجرة غير الشرعية وجهتهم نحو الجنوب المغربي.