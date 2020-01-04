نقابة الأشراف في ليبيا تدعو إلى عقد جلسة للبرلمان لاتخاذ اللازم حيال «الغزو التركي»







دعت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا مجلس النواب الليبي لعقد جلسة طارئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال "الغزو التركي للأراضي الليبية" وفق ما ذكرته بوابة"أفريقيا الإخبارية" اليوم الجمعة.

وفى خارج ليبيا، دعا تجمع أحرار ليبيا والمهجرين بالساحة البريطانية، كافة أطياف ومكونات الشعب الليبي الاجتماعية والسياسية، والنُخب، إلى الوقوف صفا واحدا ضد ما وصفه بـ "المد العثماني البغيض".

ودعا التجمع في بيان تلقت "بوابة إفريقيا الإخبارية" نسخة منه، إلى التخلص من التبعية الخارجية بجميع أشكالها ، والتعبئة العامة ضد جميع التدخلات الخارجية بجميع أشكالها، والرجوع إلى الثوابت والمبادئ التى قامت عليها ثورة الفاتح، بحسب البيان.

وتابع البيان: "ندعوكم للجلوس وحل الإشكال الداخلي ليكون الحل ليبي ليبي، والتخلص من فبراير الملعونة، وندعوكم لتحكيم منطق العقل والحكمة قبل فوات الأوان، والاعتماد على أنفسكم، والاصطفاف وراء شرفائكمً ليقودوكم إلى برّ الأمان"

واختتم البيان بالقول: "ندعوكم لقطع الطريق عن الباحثين عن الكراسي على حساب البسطاء، وتوجيه بنادقكم لإحقاق الحق ضد التدخل الخارجي بدل توجيهها إلى بعضكم".