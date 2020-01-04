أعمال وصفقات ديزنى تساهم فى تربعها على عرش شباك التذاكر العالمى

تصدر «المنتقمون.. نهاية اللعبة» و«الأسد الملك» قمة البوكس أوفيس.. تخطت إيرادات الشركة حاجز الـ ١٠ مليارات دولار.. توقع الإحصائيات بسطوع نجم ديزنى

استوديوهاته تستحوذ على ثلث سوق الأفلام المحلية لعام ٢٠١٩.. وقائمة أفلام قد حفزت شعور الحنين إلى الماضى لدى المشاهد





استحوذت استوديوهات «والت ديزنى» على ثلث سوق الأفلام المحلية لعام ٢٠١٩، حيث تصدرت الأفلام التى أنتجتها قائمة البوكس أوفيس، وساعدتها على الفوز بإيرادات شباك التذاكر العالمى، وأصبح هذا النجاح الذى حققته هو الأول، حيث تخطت به الشركات المنافسة لها، وأنهت عامها بأرباح هائلة لم يسبق لها مثيل فى صناعة السينما، إلى جانب قائمة مليئة بالأفلام قد حفزت شعور الحنين إلى الماضى لدى المشاهد، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

كانت «ديزنى» قد نجحت فى تحقيق رقم قياسى جديد، بتربعها على عرش الاستوديوهات الأكثر تحقيقًا للأرباح، بعد أن تخطت أرباحها حاجز الـ ١٠ مليارات دولار فى ديسمبر الماضى، متفوقة بذلك على الرقم القياسى الذى حصدته فى السابق، الذى بلغ ٧,٦ مليار دولار، وحصدت نصيب الأسد من كعكة إيرادات شباك التذاكر العالمى، الذى أصبح ملكا لها ولأعمالها.

وذلك بفضل طرحها عددا من الأفلام القوية، راهنت على نجاحها إحصائيات تابعة لشركة « Comscore»، التى توقعت فى السابق من خلال بياناتها أن يمثل ٢٠١٩ نقطة تحول وبداية جديدة للشركة.

تمثل «ديزنى» قرابة ٣٨ ٪ من حجم صناعة السينما الأمريكية ضمن حصاد العام الماضى، مقارنة بشركة «وارنر بروس»، التى تُصنف كأقرب منافس لها، وشكلت حوالى ١٣,٨ من إجمالى سوق الأفلام.

كما بلغت إيراداتها فى الولايات المتحدة أكثر من ٣,٧٢ مليار دولار داخل شباك التذاكر، وهو أكبر عدد حققه أى استوديو فى التاريخ، متجاوزة بذلك الرقم القياسى الذى سجلته فى عام ٢٠١٨، الذى قُدر بنسبة ٣,٠٩ مليار دولار.

تُعد أفضل أفلام السنة الماضية من إنتاج ديزنى، حيث تصدر فيلم «المنتقمون.. نهاية اللعبة ــ Avengers: Endgame» قائمة الإيرادات بنسبة ٢,٨ مليار دولار، وجاء فيلم «الأسد الملك ــ The Lion King» فى المركز الثانى بنسبة ١,٦ مليار دولار، وجاء «Frozen 2» فى المرتبة الثالثة محققا ١,٠٢ مليار دولار، ثم احتل فيلم «Captain Marvel» المركز الرابع بإجمالى ١,٢ مليار دولار، ووصل إلى المركز الخامس فيلم «قصة لعبة ٤ ــ Toy Story 4» محققا ١,٠٧ مليار دولار، وحصد فيلم «علاء الدين ــ Aladdin» المركز الثامن برصيد ١,٠٥ مليار دولار.

* صفقات «إيجر» المُربحة

أمضى «بوب إيجر»، الرئيس التنفيذى لشركة ديزنى، الفترة الماضية، فى عقد صفقات بمليارات الدولارات لشراء كبار الاستوديوهات؛ ففى عام ٢٠٠٨، حصدت الشركة نسبة إيرادات وصلت إلى ١٠,٥ ٪ فقط من شباك التذاكر فى الولايات المتحدة، وقامت بشراء شركة «مارفل» عام ٢٠٠٩، وأصبحت أفلامها منذ ذلك الوقت الأكثر ربحا فى تاريخ السينما.

وفى عام ٢٠١٢، ضمت ديزنى شركة «لوكاس فيلم – Lucasfilm» إلى عالمها، ثم حصلت على معظم أصول شركة «فوكس ــ 20th Century Fox»، فى مارس الماضى، التى تضم سلسلة أفلام «إكس من – Xــmen»، بصفقة بلغت قيمتها ٧١ مليار دولار، فأصبحت بذلك تمتلك أكثر من ٤٠٪ من حصة السوق المحلية، أى أكثر من ضعف الشركات المنافسة لها وهى «يونيفرسالى و«وارنر بروس»، حيث تمتلك كل منهما ١٣٪ من إجمالى السوق، وهو ما جعلها تتمتع بالقوة بين منافسيها.

جدير بالذكر أن شركة ديزنى قد أعلنت فى وقت سابق عن خطة لإعادة إنتاج أشهر أفلامها خلال فترة التسعينيات، وتُعد حملة الإنتاج هذه جزءا من خدمة البث الجديدة عبر الإنترنت، كما قامت بسحب إنتاجها الذى كانت تبثه سابقا من خلال المنصات الأخرى مثل «نتفليكس»، ورفعت سعر تكلفة خدمتها إلى ٧ دولار فى الشهر أى حوالى نصف سعر الاشتراك العادى من نتفليكس، وهو ما وضع الشبكة الشهيرة فى ورطة كبيرة ومنافسة شرسة أمام الشبكة العالمية.

ولم تكتف ديزنى بإعادة إحياء نسخة جديدة من أفلامها لعام ٢٠١٩، الذى شهد عرض عدد كبير من الأفلام التى أعادت إنتاجها مثل «علاء الدين» و«الأسد الملك»، بل قررت الشركة أن تعد نسخة جديدة من أشهر أفلام هوليوود المفضلة من تسعينيات القرن الماضى؛ لعرضها فى خدمة البث الخاصة بها «ديزنى بلس»، التى طال انتظارها، وذلك ضمن خطة الشركة فى إعادة إنتاج أعمالها الكلاسيكية التى تنافس بها شبكة «نتفليكس».

بدأت ديزنى عرض مسلسل التشويق والإثارة «The Mandalorian»، الذى يتزامن مع إطلاق شبكتها الجديدة، التى حصدت ١٠ ملايين مشترك خلال ٢٤ ساعة فقط، إلى جانب إحصائيات شركة «Apptopia»، التى أفادت بأن تحميل تطبيق ديزنى الجديد بلغت نسبته ٣.٢ مليون مرة، ما تسبب فى عطل بالتطبيق وعدم القدرة على تسجيل الدخول لمشتركيه، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأسهم مقارنة بأسهم الشبكة المنافسة «نتفليكس».

تحتوى منصة «ديزنى بلس» على أفلام ومسلسلات تليفزيونية من إنتاجات استوديوهات «مارفل» و«ستار وارز» بالإضافة إلى شركة ديزنى و«بيكسار»، كما شملت برامج مقتبسة من قناة «ناشيونال جيوجرافيك» الترفيهية، بالإضافة إلى تميزها بمنع الإعلانات والفواصل، التى تعكر صفو المشاهد.

وينتظر عشاق ديزنى مع بداية هذا العام، أن تطرح الشركة قائمة أخرى من الأفلام ال مثل، «مولان ــ Mulan«، «Jungle Cruise»، و«Black Widow« و«The Eternals» و«Onward» و«Soul» و«Raya and Last Dragon» وغيرها، بالإضافة إلى أفلام شركة «فوكس» مثل، «Free Guy» و«West Side Story» و«The King’s Man».