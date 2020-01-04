الناتو يعلق تدريب القوات العراقية وسط مخاوف باندلاع أعمال عنف جديدة في المنطقة

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علق حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم السبت تدريب القوات العراقية، وسط مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع جديد في المنطقة عقب هجوم أمريكي بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل جنرال إيراني بارز.

وقال المتحدث باسم الناتو، ديلان وايت: "بعثة الناتو مستمرة، لكن أنشطة التدريب تم تعليقها حاليا"، مضيفا أن الحلف يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية أفراده.

يشار إلى أن البعثة الحالية للناتو في العراق بدأت عام 2018 بهدف تدريب القوات المسلحة العراقية ومنع تنظيم داعش من استجماع قوته.

ويشارك مئات الأفراد من حلفاء الناتو وكذلك دول من خارج الناتو، بينها السويد وفنلندا، في تلك المهمة.