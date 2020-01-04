الأمن الوطني العراقي: القصف الأمريكي الأخير في بغداد انتهاك لسيادة البلاد

أعلن الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أن القصف الأمريكي في بغداد، الذي أسفر عن مقتل نائب رئيس ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، انتهاك لسيادة العراق وخروج عن شروط تواجد القوات الأمريكية.

ودعا الأمن الوطني العراقي - في بيان له أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من أجل تنظيم وتوحيد الموقف الرسمي العراقي، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ كرامة وأمن وسيادة العراق.

وأكد البيان دعمه لموقف القائد العام للقوات المسلحة باستنكار وإدانة انتهاك سيادة العراق، ورفض الاعتداء وما يمثله من خروج عن دور وشروط تواجد القوات الأمريكية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، قد أدان العملية الأمريكية التي استهدفت سليماني والمهندس، معتبرا إياها خرقا للسيادة الوطنية.