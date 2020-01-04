دار الشروق تعيد نشر أعمال «تشيخوف» بترجمة أبو بكر يوسف



4 مجلدات تضم: القصص القصيرة والروايات والمسرحيات والنوفيلا



طرحت دار الشروق طبعة جديدة للترجمة العربية الخاصة بمجموعة من أعمال الأديب الكبير أنطون تشيخوف، أحد أهم الأدباء فى العالم، الذى قال عنه مكسيم جوركى: «إن لغة تشيخوف وأسلوبه قمة عالية من المستحيل الوصول إليها، وإذا تكلم المرء عن تاريخ اللغة الروسية لا بد له أن يقول إن فضل خلق هذه اللغة يرجع إلى بوشكين وتورجينيف وتشيخوف».

وتنقسم الأعمال التى ترجمها إلى العربية المترجم الكبير أبو بكر يوسف، إلى الأعمال المختارة من الروايات، والتى تضم: «حكاية مملة» و«عنبر 6» و«المبارزة» و«رجل مجهول»، أما الأعمال المختارة من القصص القصيرة، التى وضعت «تشيخوف» على قائمة الكُتاب الأكثر مبيعا منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن، فتضم: «الراهب الأسود» و«الفلاحون» و«القبلة» و«الرجل المعلب» و«السيدة صاحبة الكلب»، أما الأعمال المختارة من المسرحيات فتضم: «حول مضار التبغ» و«الدب» و«النورس» و«الخال فانيا» «الشقيقات الثلاثة» و«بستان الكرز».

ويُعد أنطون تشيخوف «1860 ــ 1904» ــ والذى تُحل هذه الأيام ذكرى ميلاده ــ بالنسبة للكثيرين من المهتمين بالأدب فى كل أنحاء العالم أعظم كُتَّاب القصة القصيرة ورائدها الأهم، كما لا يقل أهمية ككاتب مسرحى وروائى استطاع عبر أعماله العديدة أن يحفر اسمه فى ذاكرة الإنسانية، وأن يُرسِّخ قيما فنية تحولت إلى مدارس ومذاهب فى الكتابة، مازالت فاعلة ومؤثرة حتى الآن، كما كان لكتابات «تشيخوف» تأثير كبيرا على العديد من الكُتاب والروائيين العالميين أمثال الأديب الأيرلندى، جيمس جويس، والأديب الأمريكى، إرنست هيمنجواى، والكاتب المسرحى تينيسى وليامز، والروائى والرسام الأمريكى هنرى ميلر.

ويُنظر إلى «تشيخوف» الذى كتب مئات القصص القصيرة، ولعب فى كتاباته بمهارة على الخيط الرفيع بين الكوميديا والتراجيديا، على أنه أفضل من كتب القصة القصيرة على مر العصور، وهى القصص التى تنُم عن فهم عميق للطبيعة البشرية والأحداث العادية اليومية التى يمكن أن تحمل معنى أهم مما هى عليه؛ حيث لم يدع «تشيخوف» فرصة إلا واغتنمها للكتابة عن خفايا النفس البشرية فى مسرحياته من خلال الجو العام والشخصيات؛ والتى يُعطى لها «تشيخوف» الأولوية فضلا عن الأحداث والمؤامرات، وغالبا ما تكون تلك الشخصيات وحيدة ويائسة، كما أن الصراعات الداخلية لها دلالة عظيمة فى أعماله.

وتصدر أعمال «تشيخوف» بترجمة الكاتب أبو بكر يوسف، فى 4 أجزاء هى: «القصص القصيرة، الروايات القصيرة «نوفيلا»، الروايات، المسرحيات»، وهى الترجمة التى يحرص الكثيرون على اقتنائها كترجمة متكاملة نقلت النص بحب فخرج على درجة عالية من الحساسية اللغوية الأخاذة.

ويعتبر الدكتور الراحل أبو بكر يوسف قامة أدبية كبيرة؛ حاز بجدارة على لقب «شيخ المترجمين العرب»، وأمضى سنوات عمره فى ترجمة كنوز الأدب الروسى، من روايات وشعر ونثر، لكبار الأدباء والكتاب الروس، كما أظهر براعة مدهشة فى نقل روح النص بأسلوب لا يقل شأنا من الناحية الأدبية عن النص الأصلى.

وبدأ «أبو بكر» الترجمة منذ مطلع الستينيات من القرن الماضى، وعكف على ترجمة أعمال تشيخوف بينما كان طالبا جامعيا، كانت البداية قصة «السيدة صاحبة الكلب»، ليتوقف بعدها عن ترجمة أعماله، التى لم يعد إليها إلا بعد عقدين من الزمن، بعد أن تمرس بما فيه الكفاية، وبالقدر الذى يسمح له بالعودة إلى «أعمال تشيخوف». وعلى الرغم من ترجمته لعشرات الأعمال لعظماء الأدب الروسى، فإن مسيرة أبو بكر يوسف ارتبطت إلى حدٍّ بعيد بأعمال «تشيخوف».