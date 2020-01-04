يحيي الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، اليوم السبت، حفلا غنائيا، ضمن فاعليات ختام مهرجان "أسبوع الزفاف المصري"، بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

يشار إلى أن المهرجان انطلق الخميس الماضي، بمشاركة العديد من مصممي الأزياء المصريين والعرب، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين والفنانين منهم داليا البحيري، ريم البارودي، ميرهان حسين، ونرمين الفقي، إيمان العاصي، خالد عليش، راغدة شلهوب، ورزان مغربي، وأحيت حفل الإفتتاح المطربة جنات.

وفي سياق آخر، طرح الجرينى مؤخرا كليب أغنية جديدة بعنوان "لفة"، عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وهي كلمات شندى وكانكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن، والكليب إخراج كامبا.