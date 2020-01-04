البرلمان التونسي يحدد الجمعة القادم موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة

قرر مكتب البرلمان التونسي عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم، لمنح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وقالت النائبة نسرين العماري، الناطق باسم مكتب البرلمان، إنه تم تحديد هذا التاريخ للتصويت، بعد أن اختارته كتلة حركة النهضة وكتلة حزب قلب تونس.

وأشارت إلى أن الكتلتين اقترحا يوم الجمعة في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستوري الحر يوم الثلاثاء، وقد جاء التصويت لصالح مقترح كتلتي حركة النهضة وقلب تونس.

يذكر أن رئيس الحكومة المكلف، كان أعلن أول أمس الخميس عن أعضاء حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسي أن تحصل التشكيلة الحكومية المقترحة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.