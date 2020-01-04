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ترامب يهدف إلى استبعاد دراسة تأثير المناخ عند تخطيط البنية التحتية

(د ب أ)
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 7:19 م | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 7:19 م

أفادت تقارير إعلامية بأن الهيئات الأمريكية لن تكون في حاجة إلى دراسة تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري عند تحليل الآثار البيئية لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، وفقًا لخطة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعديل قانون بيئي يرجع تاريخه إلى 50 عامًا.

ومن شأن هذا الاقتراح أن يغير قانون السياسة البيئية الوطني لعام 1970، الذي يتطلب تحليلا متعمقا للمشروعات التي يمكن أن يترتب عليها آثار بيئية كبيرة، بما في ذلك الآثار طويلة الأجل التي قالت محاكم إنها تشمل تغير المناخ، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ولم يستجب متحدث باسم مجلس جودة البيئة لطلب صحيفة نيويورك تايمز الحصول على تعليق منه.


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