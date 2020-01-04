النائب الثاني للرئيس الأفغاني يدعو إلى الهدوء عقب مقتل سليماني



دعا النائب الثاني للرئيس الأفغاني محمد ساروار دانيش، جميع الأطراف إلى الهدوء في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وقال دانيش - حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم السبت - "أطمئن جميع الدول، القريبة والبعيدة، خاصة الدول المجاورة لنا، أنه لن يتم استخدام أفغانستان ضد مصالح أية دولة أخرى" .. مضيفا "أن مقتل سليماني سيخلق وضعا سياسيا وأمنيا معقدا في المنطقة وفي الشرق الأوسط".. مشيرا إلى أن السلام في أفغانستان مرتبط بالسلام في المنطقة.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أكد في وقت سابق اليوم ،أن أراضي بلاده لن يتم استخدامها ضد أية دولة أخرى، وذلك على خلفية مقتل سليماني، مضيفا أن "الحكومة الأفغانية تراقب عن كثب الوضع في المنطقة وتسعى لإقامة علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع جميع الدول".